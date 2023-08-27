Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'un aort damarı gibi olduğuna işaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz Kınalı-Malkara dediğimiz Çanakkale istikametinden tahliye ve acil yardımı sağlamış olacağız. Aynı şekilde Osmangazi Köprüsü'nden ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan da sağlamış olacağız. İstanbul'da bir tahliye planımız var" dedi.ANKARA (İGFA) - Gazetecilerin sorularını cevaplayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da olası bir deprem için Bakanlığın yaptığı çalışmalarıyla ilgili de detaylı bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki iki tane köprümüzün askı halatlarını birinin yenilediklerini belirterek, 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde de devam ettiklerini söyledi.

"Askı halatlarını yeniliyoruz ve bunların rutin kontrollerini yapıyoruz" diyen Bakan Uraloğlu, "Özellikle otoyolları üzerindeki viyadüklerin deprem güçlendirmelerini yapıyoruz. Seyahat ederken otoyolda, enine geçen bir köprüden geçerken dikkat edin, hemen o kirişlerin altına böyle ilave çelik plakalar koyulmuştur, eğer orada kiriş düşerse tamamen devre dışı kalmasın, onun üzerine düşsün diye. Dolayısıyla bu tespitleri yaptık ve devam ediyoruz, şu anda da bu anlamda İstanbul'da devam eden bir çalışma var" dedi.

İSTANBUL'UN AORT DAMARI: KUZEY MARMARA OTOYOLU

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'un aort damarı gibi olduğuna işaret eden Bakan Uraloğlu, "Biz Kınalı-Malkara dediğimiz Çanakkale istikametinden tahliye ve acil yardımı sağlamış olacağız. Aynı şekilde Osmangazi Köprüsü'nden ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan da sağlamış olacağız. İstanbul'da bir tahliye planımız var." dedi.

DEPREM ARAZİLERİ KAYDIRDI...

11 ilde yaşanan 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle bazı arazilerin bile yerlerinin kaymasına neden olduğunu anımsatan Uraloğlu, "Fay Hattı'nın geçtiği yerde yol 3 metre 4 metre ötelenmiş durumda. Sizin binanızın artık koordinatları kaydı. Bu bütün deprem bölgesinde kaydı. Deprem bölgesindeki sanayi ile ilgili bir çalışma var. Bittiğinde bu dert ortadan kalkmış olacak. Vatandaşın sadece geçiş sürecinde belki bazı inisiyatiflerini engelleyecek ama sonrasında serbest hale gelmiş olacak. Bu sanayinin Anadolu'ya doğru kaydırılması noktasında deprem riskinin daha az olduğu bölgeler Konya ve Kayseri'dir. Buralar öngörülüyor. Ama bu hemen olabilecek bir iş değil. Ama süreç başlatılmıştır" diye konuştu.

