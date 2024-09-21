Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış ve incelemeler gerçekleştirmek üzere Bursa’ya geldi.BURSA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zamandan ve yakıttan 247 milyonluk tasarruf sağlanacak olan İznik Çevre Yolu’nu hizmete açmasının ardından Ankara-Bursa Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, Bursa Hızlı Tren Şantiyesinde, hem yüksek hızlı tren hattı hem de Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı ile ilgili brifing gerçekleştirdi.

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli tren hattının zorlu bir proje olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Milletvekillerimiz, valimiz ve il başkanımızla yol haritamızı netleştirmeye çalıştık. Osmaneli’den başlayıp Bandırmaya gidecek olan bir tren hattından bahsediyoruz. Bursa’dan Yenişehir’e kadar olan 106 km’lik kesim var. Rayların döşenmesi noktasında yüzde 20-30’lara geldik. 2025 yılı sonunda buranın yapım çalışmalarını bitirmiş olacağız. İnşallah bu 106 kilometrelik bölümü hizmete almış olacağız. Zorlu bir proje olduğunu söyleyebilirim. Bursa’dan Ankara’ya 2 saat 15 dakikada Bursa’dan İstanbul’a 1 saat 15 dakikada ulaşacağız. Yapımı devam eden bir projemiz var. Bursa’da devam eden bir çok projemiz var gerekli istişarelerde bulunuyoruz. Sadece 24 karayolu projesi olduğunu söyleyebilirim. 29 kilometre uzunluğundaki kuzey çevreyolu projesini takip ediyoruz inşallah önümüzdeki sene sonunda bitireceğiz. “ dedi.

BAKAN URALOĞLU ÇALI YOLU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Bursa’nın içindeki ulaşım projelerinden bahseden Bakan Uraloğlu, “Çalı yolu karayolları sorumluluğunda birebir olması gereken bir yol değildir. Ancak önceki dönem Büyükşehir ile aldığımız kararda ilk 2 etabını bitirdik ve trafiğe açtık. Bursa Büyükşehir yeni yönetimi mütabakata uysun imarları halletsin yapalım. İş birliği ve verdiğimiz söz geçerlidir. Bunun dışında 68 adet metro aracının alınması söz konusudur. Bu konuda bakanlığımızın hiç bir sorumluluğu yoktur. Emek-Şehir hastanesi hattı bittiği zaman 20 tanesinin işleme alınması ile ilgili süreci başlattık. Bursa’nın ihtiyacı olduğu sürece eksikliği tamamlayacağız. Şehir hastanesinin karayolu bağlantısının yapılması noktasında Bursa Büyükşehir Belediyesinin önceki yönetimi tarafından karayolları tarafından yapılması yönündeydi. İmar düzenlemelerinin, terklerinin Büyükşehir tarafından yapılması kaydıyla biz bu yolu yapalım. Sözümüzü tutalım.” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu son olarak şu ifadeleri kullandı:

“Biz devlet yönetiyoruz. Bazı durumlarda yazılı bazılarında sözlü anlaşma yapılır. Biz her türkü sözümüzün arkasındayız. Yeni yöneticinin birilerinin neyi eksik yaptığına değil, ilk yıllarda neler yaptıklarını kamuoyuna anlatmalılardır. Biz yapmamız gereken neyse hepsini tek tek yapacağız. Sadece ulaştırma bakanlığı 229 milyar 700 milyon liralık yatırım yaptı. Bursa için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.”