Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakan olduktan sonra ilk kez Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Trabzon'da samimi, sıcak ve bir o kadar da renkli görüntüler ortaya çıktı.TRABZON (İGFA) - Trabzon'da bir dizi programlara katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun en son ziyaret durağı baba ocağı Düzköy ilçesi oldu.

Bakan Uraloğlu'nu burada hemşehrileri bağrına bastı. Coşkuyla karşılanarak hasret giderilen Bakan Uraloğlu, bakan olunca yaşadığı bir telefon anısını paylaştı.

"Bu koltuklar hizmet koltuklarıdır" diyerek anlattığı anısı herkesi kahkahaya boğdu.

Bakan Uraloğlunun atandığı gece yaşadığı ve güldüren o anısı şöyle:

"Ben Bakan olunca telefon numaram değişmedi. İkinci bir telefonum da yok. Bakan olduğum gece saat bir gibi arkadaşlarla çalışıyorduk. O sırada telefonum çaldı. Tanımadığım bir numara idi. Açtım, Alo dedim. Düzköy Taşocağı Köyünden aradığını söyledi. Ben de buyur hemşerim, Ne istiyorsun, talebin nedir diye sordum. O da bana Bakan olunca telefonları açacak mısın? diye aradım. İyi!!! telefonumu açtın!!! Tamam ben bir şey istemiyorum" deyip telefonu kapattı.

Uraloğlu, hemşehrilerine daha sonra Cumhurbaşkanımızın bize layık gördüğü bu koltuğu en iyi şekilde çalışarak, onurlandıracağız diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon temasları kapsamında AK Parti Akçaabat İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Burada konuşan Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüz Yılı Kabinesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını yüklenmiş olduk. Yükümüzün ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Bir o kadar kıymetli olduğunu da biliyor ve sorumluluğundayız. Gerek hükümetimizin gerekse bakanlığımızın bütün işlerin takipçisi olacağız. Başladığımız ve söz verdiğimiz bütün işleri tamamlayacağız. Sizin dertlerinizi biliyoruz. Sizlerle dertlerinizle dertlenip, çözüm üreteceğiz diye konuştu.