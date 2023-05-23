Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa’nın Gemlik ilçesindeki depremzedelerle buluştu.

Felaketin acılarını bir nebze olsun azaltabilmek için her zaman depremzedelerle birlikte olacaklarını belirten Varank, “Bizim kültürümüzde dayanışma göstermek, ihtiyacı olanın yanında durmak, elinde imkanında ne varsa bunu kardeşiyle paylaşmak var. Türk milleti, devlet, millet, el ele sizlerle beraber, sizlerin acılarını dindirmek için gayret gösteriyor." dedi.

YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Karacaali tesislerinde kalan depremzedelerle bir araya gelen Varank, herkesin içini yakan büyük bir felaketle mücadele ettiklerini ve çok büyük acıları depremzedelerle birlikte yaşadıklarını dile getirdi.

Bursalı vatandaşlara, depremzedelere yönelik misafirperverlikleri sebebiyle teşekkür eden Varank, "Bizler nevzuhur bir millet değiliz. Büyük, kadim bir medeniyetin evlatlarıyız, torunlarıyız. Bizim kültürümüzde dayanışma göstermek, ihtiyacı olanın yanında durmak, elinde imkanında ne varsa bunu kardeşiyle paylaşmak bizim medeniyetimizin önemli bir değeri. Bu manada da Türk milleti, devlet, millet, el ele sizlerle beraber, sizlerin acılarını dindirmek için gayret gösteriyor." dedi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Varank, hükümet olarak bir numaralı gündem maddelerinin deprem bölgesi ve depremzedeler olduğunu vurguladı.

"Sizi asla yalnız bırakmayacağız" diyen Bakan Varank, "Biliyorsunuz ilk gün sayın Cumhurbaşkanımız bir söz verdi. Depremde yıkılan evleri bir yıl içerisinde teslim edilmesi üzerine de büyük bir gayretle temelleri attık. İnşallah seneye yeni evlerinizde sizin bereketli sofralarınıza konuk olacağız. Şu anda evlerin inşası devam ediyor ama sadece ev olarak bakmamak lazım. Bizim o bölgeyi tekrar ayağa kaldırabilmemizin yolu, ticaretin, ekonominin de ayağa kalkmasından geçiyor. Deprem bölgesindeki sanayi siteleri, sanayi tesisleri ve dükkanlarının yapılması, geçici çarşıların inşa edilmesi için bir gayretin içerisindeyiz" diye konuştu.