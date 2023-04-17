​Yerli ve milli sanayinin öncülerinden birisi olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa 2. Bölge 1. Sıradan milletvekili adayı olan Mustafa Varank ilk seçim çalışmasına Gemlik ilçesinden başladı.Gemlik Life / BURSA (İGFA) - Bursa ilçelerindeki seçim çalışmalarına ilk olarak Gemlik’ten başlayan ve TOGG’la birlikte Gemlik’le özdeşleşen Bakan Varank, sahil boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

AK Parti Gemlik İle Başkanı Osman Alemdar, Gemlik SKM Başkanı Ferhat Özyılmaz, Teşkilat mensupları ve vatandaşlar tarafından Gemlik Terminalinde karşılanan Bakan Varank’a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.

Gemlik meydanı ve İstiklal Caddesindeki vatandaşlarla fotoğraf çektiren Bakan Varank, esnaflara hayırlı işler diledi. Gemlik’ten Milletvekili adayı olmadığını ifade eden vatandaşlara Bakan Varank, “Ben Gemlik’in Vekil adayıyım. Bakanıyım” dedi. Samimi kişiliği ile bilinen ve özellikle Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un üretim tesislerinin yapımı sebebi ile sık sık Bursa’ya gelen Varank’ın Bursa’ya yabancı olmadığını belirterek “Bursa'nın ve Gemlik’in sadece bir vekil adayı olarak değil, bu şehre hizmeti geçmiş olan, bu şehre eserler kazandırmış Bursa'nın bir evladı olarak ben de bütün enerjimi Allah'ın izniyle bu şehre vereceğim” ifadesini kullandı.

TOGG GEMLİK’TE

Bu arada Gemlik Mavisi rengiyle TOGG, Gemlik sahilinde ilçe halkıyla buluştu. Gemlikli vatandaşlar TOGG’la resim çektirmek ve yakından görmek için birbiriyle yarıştı.

​TOGG aracını da yakından görme şansı yakalayan Gemlikliler, TOGG aracının Gemlik’te üretilmesinin haklı gururunu yaşadı.

60 yıllık hayalin gerçekleşmesinden ve TOGG’un Gemlik’te üretilmesinden memnun kalan vatandaşlar, “Cumhurbaşkanımız ve Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye yüzyılına savunma sanayi dışında ilk arabamızın da Gemlik’ten üretilmesi bizler için gurur kaynağıdır. Samimi ve mütevazi kişilik olarak gördüğümüz Bakanımız Mustafa Varank’ın Bursa’dan milletvekili adaylığına çok sevindik, destekliyoruz ve yanındayız” açıklamasını yaptılar.

Vatandaşın yoğun ilgisi karşısında Bakan Varank, “Sadece Türkiye'nin markası değil tüm dünyada ses getiren Türkiye'nin otomobili TOGG aslında Bursalı ve Gemlik'teki fabrikada üretiliyor. Türkiye'nin yollarında vızır vızır işlemeye başlıyor. Tabii biz bunlarla yetinmeyeceğiz. TOGG gibi daha nice markaları bu şehirden çıkarmak üzere çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım. Ay yıldızlı al bayrağımıza hizmet etmek için hep beraber hareket edelim” mesajı verdi.