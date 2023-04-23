Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Varank ve üyelerinin yoğun katılımları ile gerçekleştirilen programla bayramlaştı.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Evi’nde gerçekleştirilen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve MÜSİAD Bursa Şube üyeleri katıldı.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, MÜSİAD’ın 13 bine yakın üyesi ve 60 bine yakın işletmesi ile 2 milyona yakın istihdam oluşturan, yurt içinde 84, yurtdışında 81 farklı ülkede teşkilatı bulunan, uluslararası arenada ticaret hacmini genişletmek, ülkemize katkı koymak için elindeki bütün kaynaklarını kullanan bir sermaye platformu olduğunun altını çizdi. Alparslan Şenocak konuşmasında, “Pandeminin ve uluslararası krizlerin etkilerini en yoğun şekilde hissettiğimiz 2021 yılında dünya ortalamasının iki katı fazla büyüme gerçekleştirdik. 2022 yılını ile %6.2 gibi yüksek bir performansla kapattık. İhracatta 254 milyon dolarlık rekor bir seviyeye ulaştık. Bugün stratejik öneminin ve imkanlarının bilincine varan ve bu bilinçle her alanda büyük atılım içinde olan kararlı bir Türkiye var. Ülkemizin her bir ferdi için büyük bir kazanım olan bu yüksek özgüven, krizle boğuşan değil krizleri yöneten, fırsatlara yönelen bir yaklaşımı da beraberinde getirdi” dedi.

Bursa iş dünyası olarak 2022 yılında 252 ülkeye yaptıkları 16 milyar doları aşkın ihracatları Türkiye’nin büyümesine önemli katkılarda bulunduklarını anlatan Şenocak, “Bursamız, kadim ticaret geçmişi ile bugüne kadar gerçekleştirdiklerinin çok daha fazlasını başarma potansiyeline sahip. Şehrimiz, teknoloji tabanlı işler başta olmak üzere girişimcilik alanında da ciddi bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Devletimizin, iş dünyamızla işbirliği ile sürdüreceği ekonomik politikalar ve girişimcilerimizin gayretleri ile yüksek enflasyonun kırıldığı ve cari açığın sorun olmaktan çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak hedefidir. Yenilikçi üretim, nitelikli istihdam ve katma değerli ihracat her zaman önceliğimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

“DAYANIŞMA RUHUMUZA BİR KEZ DAHA ŞAHİT OLDUK”

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise ülke olarak bir yandan yaşanan depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken diğer yandan yurdun her yanında hep birlikte bayramı bayram gibi yaşayabilmek için çabalandığını söyledi. MÜSİAD başta olmak üzere afet bölgesinde yardımları ile merhem olan tüm sivil toplum örgütlerine teşekkür eden Bakan Varank, “Belediyelerimizin, kurum ve kuruluşlarımızın bölgeye yardım etmek için çırpındığını gördük. Hamdolsun bizler hala birlik, beraberlik ruhumuzu, dayanışmamızı sürdürebiliyoruz.Bu ruhu yaşatan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“BURSAMIZI AVRUPA’NIN EN ÖNEMLİ ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ YAPABİLİRİZ”

Bursa’nın yüksek potansiyelli bir şehir olduğunu vurgulayan Bakan Mustafa Varank, şunları söyledi: “Bursa, sanayi altyapısı, üretimi, turizm potansiyeli, tarımdaki becerileri, son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yaptığımız lojistik yatırımları ile Bursa çok farklı bir noktaya geldi.Bursa, Türkiye’nin dördüncü büyük şehri ve ekonomik anlamda ülkemize katkılar sağlayan bir şehir. Bu şehirde doğu noktalara müdahale ederseniz, doğru noktalardaki potansiyelleri açığa çıkarırsanız çok daha ileri noktalara taşıyabileceğiniz bir şehir. Şimdiye kadar hamdolsun bu şehre hizmet etmek bizlere nasip oldu. Birçok yatırımlar yaptık, bir çok projenin önünü açtık. İnşallah çok daha odaklı bir şekilde sizlerin takdiriyle önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. İşte Türkiye’nin otomobili projesi Gemlik’te hayat buldu. Dünyada ses getiren bir proje oldu bu. Bursa’nın kabiliyetleri sayesinde bu kadar hızlı netice alabildik ve hamdolsun bu proje binlerce hemşehrimize istihdam sağlıyor, çok önemli bir katma değer oluşturuyor. Biz yerimizde durmayacağız. Yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. İşte 24 Nisan’da Türkiye’nin ilk batarya fabrikasının temellerini de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımları ile Gemlik İlçemiz’de atacağız. Bu tesisimizde yalnızca batarya üretimi yapılmayacak, son teknolojilerle yeni bataryalar geliştirilip bölgesine pazarlayacak önemli bir yatırımdan bahsediyoruz. Bunu da Bursamıza kazandırıyoruz. Bu şehrin potansiyeli bu yatırımın da üstesinden gelmek için yeterli. Bu karalılıkla devam edersek Bursamızı belki de Avrupa’nın en önemli üretim merkezlerinden biri olarak görebileceğiz.”

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise sayılı günler kalan yeni dönemde de her kesimden Bursa Halkı’nın ve iş dünyasının destekleri ile Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla yürüyeceklerine olan inancını dile getirirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ta “Önümüzde çok önemli bir seçim var. 20 yılı aşkın sürelik kesintisiz Recep Tayyip Erdoğan liderliği ile ciddi her alanda kazanımlar elde eden ülkemizi hep birlikte güçlü yarınlarına taşımaya devam edeceğiz. Şimdi kenetlenmenin Türkiye’nin geleceğine sahip çıkmanın zamanıdır” dedi.

Konuşmaların ardından program soru- cevap bölümüyle sürerken, bayramlaşmanın sonunda MÜSİAD üyeleri ve davetliler, MÜSİAD Evi önüne getirilen Türkiye’nin ilk elektrikli aracı olarak dünyaya açılan Togg'la birlikte hatıra fotoğrafı çekindiler.