Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oyunu Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kullandı. 2053 no’lu sandıkta oy kullanmak için okula Togg ile gelen Bakan Varank, 45 dakika oy kullanmak için sıra bekledi.

AK Parti Bursa 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı Varank, Yıldırım ilçesindeki 6 Nisan Anadolu Lisesi’ne oy kullanmak için Kapadokya rengi Togg T10X ile geldi. Seçmenlerle birlikte sıraya giren Bakan Varank, 45 dakika beklediği sırada vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekindi. 2053 numaralı sandıkta oyunu kullanan Varank, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Vatandaşlarımızın takdirleriyle Türkiye demokrasisi, yeni bir aşamaya geçmiş olacak. Vatandaşımızın takdiri her şeyin üstündedir. Millet ne derse o olur. Biz zaten bu anlayışla bugüne kadar siyasetimizi yürüttük. Bundan sonra da Türk milletinin ferasetine, Türk milletinin sağduyusuna güveniyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de hep beraber bu seçim sonuçlarıyla birlikte Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hem de milletvekili seçimlerinin bir arada olduğu bir seçim. Dolayısıyla iki pusulayla oy kullanılıyor. Sabahtan itibaren bazı sandıklarda arkadaşlarımızın tek pusula verildiği örneklerle karşılaştığını gördük. Biz elbette tutanaklarımızı tuttuk, itirazlarımızı yaptık ama buradan tekrar vatandaşlarımıza çağrımız olsun, oylarına sahip çıksınlar. Bu seçimde iki pusula kullanılıyor. İki pusulayı da takdirlerine göre oylarını versinler. İnşallah neticeyi de akşamdan itibaren görmeye başlayacağız. Tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun diyoruz" dedi.

Açıklamalarının ardından Bakan Varank, yine vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.