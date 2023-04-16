Bursa 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg gibi daha nice markaları Bursa’dan çıkarmak üzere çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Vatandaşlar tarafından Gemlik’te coşkuyla karşılanan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti. Gemliklilerin gösterdiği sevgiden dolayı mutluluk duyan Bakan Varank, sahil boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gemlik meydanı ve İstiklal Caddesindeki vatandaşlarla fotoğraf çektiren Bakan Varank, esnaflara hayırlı işler diledi. Yerli ve milli otomobili Togg’un üretim tesislerinin yapımı sebebi ile sık sık Bursa’ya gelen Varank’ın Bursa’ya yabancı olmadığını belirterek, “Bursa’nın ve Gemlik’in sadece bir vekil adayı olarak değil, bu şehre hizmeti geçmiş olan, bu şehre eserler kazandırmış Bursa’nın bir evladı olarak ben de bütün enerjimi Allah’ın izniyle bu şehre vereceğim” ifadesini kullandı.

Gemlik sahilinde ’Gemlik Mavisi’ rengiyle sergilenen Togg’u yakından görmek ve fotoğraf çektirmek isteyenler bir biriyle yarıştı. 60 yıllık hayalin gerçekleşmesinden ve Togg’un Gemlik’te üretilmesinden memnun kalan vatandaşlar, “Cumhurbaşkanımız ve Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye yüzyılına savunma sanayi dışında ilk arabamızın da Gemlik’ten üretilmesi bizler için gurur kaynağıdır. Samimi ve mütevazi kişilik olarak gördüğümüz Bakanımız Mustafa Varank’ın Bursa’dan milletvekili adaylığına çok sevindik, destekliyoruz ve yanındayız” açıklamasında bulundu.

Vatandaşlarla samimi pozlar sergileyen ve akıllı cihaz ile birlikte bol bol fotoğraf çekinen Bakan Varank ise, “Sadece Türkiye’nin markası değil tüm dünyada ses getiren Türkiye’nin otomobili Togg aslında Bursalı ve Gemlik’teki fabrikada üretiliyor. Türkiye’nin yollarında vızır vızır işlemeye başlıyor. Tabii biz bunlarla yetinmeyeceğiz. Togg gibi daha nice markaları bu şehirden çıkarmak üzere çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım. Ay yıldızlı al bayrağımıza hizmet etmek için hep beraber hareket edelim” dedi.