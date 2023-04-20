Kocaeli’de bir dizi ziyaret ve program gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerle bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Kocaeli’de bir dizi ziyaret ve program gerçekleştirdi. Kocaeli’de gerçekleştirdiği programlara yerli otomobil TOGG ile gelen Varank, yoğun ilgi ve destekle karşılandı.

Kocaeli’de gün boyu esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet eden Varank, Kocaeli İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençler Tecrübe İle Buluşuyor" programında gençlerle bir araya geldi.

Seka Deniz Salonu’nda Gençlik Kolları İl Başkanı Çağatay Çağlayan moderatörlüğünde gerçekleşen programda gençlerle sohbet eden Varank, kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevapladı. Bakan Varank, Gençler tarafından sorulan Milli Uzay Programı, sanayi ve teknoloji stratejisi, sanal gerçeklik gibi teknolojik anlamda bir çok soruyu yanıtladı. Saatler süren program yoğun katılım ile gerçekleşti.

GENÇLER TOGG İLE UNUTULMAZ ANLAR YAŞADI

Program sonunda Bakan Varank ve TOGG ile fotoğraf çekilmek isteyen gençler uzun kuyruklar oluşturdu. Gençlik Kolları İl Başkanı Çağlayan, “Bakanımıza bizzat soru soran genç kardeşlerimiz, ardından TOGG’u yakından görerek ve kısa sürüş deneyimi kazanarak unutulmaz anlar yaşadı. Çok verimli bir program gerçekleştirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a programımıza teşrifleri ve bizlere aktardığı tecrübeleri için teşkilatım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.