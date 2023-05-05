Marmarabirlik’e ziyaretini Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg ile ziyaretini gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Varank, çalışanlar ile bir araya geldi. Birlik Başkanı Hidamet Asa, günün anısına İznik çinisinden yapılan Anadolu kırmızısı Togg karosunu Bakan Varank’a takdim etti.BURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Varank Marmarabirlik ziyaretini Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg ile gerçekleştirdi. Varank’ın ziyaretine, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve partililer eşlik etti.

Başköy Tesislerine "Kapadokya" renkli Togg ile gelen Bakan Varank, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Marmarabirlik çalışanları ile bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. sıraya girip yemek aldı, ardından işçilerle birlikte yemek yiyerek sohbet etti.

Yemek sonrası işçilere hitap eden Bakan Varank, zaman zaman yabancı şirketlerle, global markalarla ve Türkiye'de yatırım yapan firmalarla bir araya geldiğini anımsatarak, emekçilerin kıymetinin ne kadar değerli olduğunu bildiklerini söyledi.

Bakan Mustafa Varank’ı kurum hakkında bilgilendiren Hidamet Asa; 2010 yılından bu yana Marmarabirk’in hiç zarar etmediğini, son 13 yılda 170 milyon liralık yatırım yapıldığını, üretim kapasitesinin 55 bin tonlara, depolama kapasitesinin 80 bin tonlara çıktığını, 2017 yılında tarihlerinde ilk defa kar payı dağıtıldığını, Marmarabirlik’in kendi sektöründe 7 kez ihracat şampiyonluğuna ulaştığını, Turquality marka destek programına dahil edilen ilk kooperatif olduğunu, 2022/2023 ürün alım kampanyasının çok başarılı bir şekilde sonuçlandığını ve Cumhuriyetin 100.yılı olan 2023 yılında hedeflerinin 2 milyar 500 milyon ciroya ulaşmak olduğunu Bakan Varank’a aktardı.

Ziyaretleri için Bakan Varank’a teşekkür eden Birlik Başkanı Hidamet Asa, günün anısına İznik çinisinden yapılan Anadolu kırmızısı Togg karosunu Bakan Varank’a hediye etti.

Bu arada Marmarabirlik çalışanları da yerli otomobil Togg'u yakından görme fırsatı bulurken, çalışanlar test sürüşü yaparak, hatıra fotoğrafı çektirdi.