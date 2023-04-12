Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı 2023 Mart ayı ödemelerinin başladığını belirterek, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizde bu ay 3,4 milyar TL aile desteği ve 1 milyar TL çocuk desteği olmak üzere toplam 4,4 milyar TL ödeme yapacağız" dedi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, programın başlangıcı olan 2022 Temmuz ayından 2023 Mart dönemine kadar sağlanan destek tutarının 26,1 milyar TLyi aştığını açıkladı.

Bakan Yanık, Hali hazırda Çocuk Desteği kapsamında 2,5 milyon hane olmak üzere Türkiye Aile Destek Programından toplam 3,4 milyon hanemiz faydalanıyor ifadelerini kullandı.

DESTEK VERİLEN ÇOCUK SAYISI 6 MİLYONA ULAŞTI

Hanelerin gelirlerine göre aylık 850 TL - 1.250 TL tutarlarında ödeme gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Yanık İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle ihtiyaç sahibi hanelerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz Türkiye Aile Destek Programında bu ay 3,4 milyar TL aile desteği ve 1 milyar TL çocuk desteği olmak üzere toplam 4,4 milyar TL ödeme yapacağız. Bu süreçte destek verdiğimiz çocuk sayımız ise 6 milyona ulaştı ifadelerini kullandı.

Türkiye Aile Destek Programından daha fazla vatandaşın yararlanabilmesi için çerçevesini genişlettiklerini bu doğrultuda Çocuk Destek Bileşeni ve Elektrik Tüketim Desteğini eklediklerini kaydeden Bakan Yanık şunları söyledi:

"Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödemeler yapıyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerimize aylık 350 TL-650 TL tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Buna ek olarak hanelerimize 260 TLye kadar da Elektrik Tüketim Desteği sağlıyoruz."