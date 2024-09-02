Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Formatör Öğretmenler Buluşması, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’nin katılımıyla Bursa’da gerçekleşti.

Bursa’da 3, 4 ve 5 Eylül 2024 tarihlerinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Formatör Öğretmenleri tarafından tüm eğitim yöneticilerine, okul öncesi, 1’nci, 5’nci, hazırlık ve 9’uncu sınıf öğretmenlerine yönelik Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimleri verilecek. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Formatör Öğretmenlerinin görevlerinin önemine vurgu yapan Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Yaz boyunca eğitici eğitimlerini ve kitap çalışmalarını bitirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde en önemli iş öğretmenin öğrenciyle karşı karşıya geldiği anda başlayacaktır. Bu nedenle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Formatör Öğretmenler tarafından öğretmenlerimize yapılacak olan bilgilendirmeler ne kadar sağlıklı olursa program da o kadar sağlıklı işleyecektir. Bu programda becerileri bize özgü bir şekilde ele aldık ve yapılandırdık. Üst düzey düşünme becerileri, alan becerileri, sosyal ve duygusal öğrenme becerileri, okuryazarlık becerileri. Burada kendi sosyolojik yapımızı da dikkate alarak ve ileride en çok ihtiyacımız olacak becerileri düşünerek ele aldık. Türkiye’de ilk defa okul öncesinden 12’nci sınıfa program yapıldı. Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler alanları hem okul öncesinde hem 12. sınıfta işlendi. Eğer bir konuyu Fen bilimlerinde ele alıyorsanız Türkçe dersinde de konular onu destekleyici bir şekilde yer alıyor. Konuları dikey ve yatay bir bütünlük ile ele aldık. Çok önemsediğimiz bir boyutu da daha hızlı öğrenen öğrencilere veya sosyal bilimler liseleri gibi okullara göre zenginleştirme bölümlerine ya da daha yavaş öğrenen öğrencilere göre de destekleme bölümlerine yer verilmesi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bir tarafta çağ yakalayacak olan hatta çağın ötesini yakalayacak olan beceri örgüsüyle bezenmiş nesiller, bir taraftan sadece beceriler yetmez, kendi milli ve manevi değerlerine ve aynı zamanda insani değerlere sahip olan nesiller yetiştirmemiz için böyle bir model programlanmış ve uygulamaya konulmuş oldu. Bu programın en güzel şekilde uygulanması gerekmekte çocuklarımız için, eğitim sistemimizin, milletimizin geleceği için. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve formatör arkadaşlarıma bu önemli görevlerinde başarılar diliyorum" dedi,