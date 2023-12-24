12 askerimizin şehit olduğu hain saldırıdan sonra Mehmetçik, terör inlerini vurmaya devam ediyor.

Düzenlenen hava ve kara harekatlarında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler de operasyonu yönetmek için Irak sınır hattına gitti.

Komuta kademesi sınır bölgesinde

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti." ifadelerine yer verildi.

Bakan Yaşar Güler'e beraberinde TSK Komuta Kademesi de eşlik etti.

Yaralı askerleri ziyaret ettiler

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kilit şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerlerimizi hastaneye giderek ziyaret etti.

Acil şifalar diledi

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Bakan Yaşar Güler, askerlerimizle yakından ilgilenerek acil şifalar diledi.

"Güçlüyüz, her zaman hazırız komutanım"

Ziyaret esnasında yaralı bir asker Bakan Güler'e "Güçlüyüz, her zaman hazırız komutanım" ifadelerini kullandı.

Bakan Güler ise bu sözlere karşılık şöyle yanıt verdi: "Sizler oldukça Türk milleti rahat ediyor"