İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Samsun-Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Orhan Mutlu'nun, Samsun İli Havza İlçesi girişinde dur ihtarına uymayan aracın çarpması sonucu şehit olduğunu bildirdi.
Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Milletimizin başı sağ olsun.
Samsun-Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Orhan MUTLU, Samsun İli Havza İlçesi girişinde dur ihtarına uymayan aracın çarpması sonucu şehit olmuştur.
Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
Makamı âli olsun.
Kaynak: Seher Yaşa