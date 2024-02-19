Ali Yerlikaya X hesabından, "BOZDOĞAN-3" operasyonları kapsamında, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kış aylarında kırsal bölgelerde gerçekleştirdikleri eylemler için kullandıkları mağara ve sığınaklarda bulunan çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların imha edildiğini duyurdu. Operasyon, 9 ilde gerçekleştirilerek toplamda 24 mağara, sığınak ve barınma alanının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-3” operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi..️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek.️

-Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Tokat, Hakkari, Batman, Hatay ve Mardin’de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan

123 tim,

1628 Jandarma Personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-3” Operasyonlarında 1820 ADET ANTİ TANK, RPG-7 MÜHİMMATI VE SEVK FİŞEĞİ ile çok sayıda MAKİNELİ TÜFEK, EYP SİSTEMİ ve PATLAYICI MADDE ele geçirildi..️

Silopi, Şırnak Merkez, Kumçatı, Lice, Nusaybin, Hozat, Almus, Yüksekova, Kozluk, İskenderun ve Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda;

📌910 ANTİ-TANK MÜHİMMATI,

📌910 ADET RPG-7 MÜHİMMATI VE SEVK FİŞEĞİ,

📌PATLAMAYA HAZIR HALE GETİRİLMİŞ, DÜZENEKLERİ KURULMUŞ 5 KG PATLAYICI MADDESİ,

📌Zaman ayarlı EYP anahtar sistemi,

📌EL BOMBASI,

📌BOMBAATAR MÜHİMMATI,

📌HAVAN MÜHİMMATI,

📌LMGK Makineli Tüfeği,

📌2 adet MG-3 Makineli Tüfeği,

📌5 adet AK-47 Piyade Tüfeği,

📌1 adet gece görüş dürbünü,

📌G-3 Piyade Tüfeği,

📌Keskin Nişancı Tüfeği,

📌54 adet role,

📌25 adet tüp ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle