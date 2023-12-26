Son dönemlerde Yolyemezler'den Daltonlar'a, Comanchero'dan Sarallar'a Türkiye'de uzun süredir birçok çete çökertildi.

Çetelerin kullandığı, bazıları lüks otomobiller artık polis teşkilatına hizmet verecek.

MARKALARI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Yerlikaya sosyal medya hesabu üzerinden suç örgütlerinden ele geçirilen otomobillerin görüntülerini paylaştı. Görüntülerdeki araçların Ferrari, Bentley, Porsche, mercedes, Audi marka olduğu görüldü.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye’nin Huzuru… İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNİN DEĞİL, POLİSİMİZİN EMRİNDE"

Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır! Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun."