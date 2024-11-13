Türkiye coğrafi konumu ve sosyo-ekonomik istikrarı sebebiyle bölgesel ve küresel göç hareketlerinden en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin başkanlığını yaptığı Budapeşte Süreci 7. Bakanlar Konferansı'nda önemli mesajlar verdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin başkanlığını yaptığı Budapeşte Süreci 7. Bakanlar Konferansına katıldı.

Türkiye'nin coğrafi konumu ve sosyo-ekonomik istikrarı sebebiyle bölgesel ve küresel göç hareketlerinden en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Bu gerçeklik karşısında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyaya model olabilecek bir göç yönetimi ortaya koyduk" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1856340987246751953

Sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin medeniyet değerleri doğrultusunda, insanı öncelikli kılan ancak kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeyen bütüncül bir politika sürdürdüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

"Göç meselesini kapsamlı bir şekilde; uluslararası koruma, yeniden yerleştirme, gönüllü geri dönüş, düzenli ve düzensiz göç, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Politikalarımızı, Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası ve bölgesel kuruluş ve platformlarla eşgüdüm halinde uyguluyoruz."

Bu arada vatandaşların talepleri doğrultusunda; hem düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede hem de düzenli göçün yönetilmesi kapsamında bu örnek adımları atmaya devam edeceklerinin altını çizen Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin, göç bir ülkenin veya bölgenin tek başına yönetebileceği bir durum değildir. Göç yönetimi ortaklık ve iş birliği gerektiren bir olgudur. Cumhurbaşkanımız, göçün temel nedenlerine inilmesi, insanları göçe zorlayan sorunların çözülmesi ve tüm devletlerin iş birliği, külfet ve sorumluluk paylaşımı yapmaları gerektiğini uluslararası platformlarda sürekli gündeme getirmektedir. Uluslararası kuruluşları bu doğrultuda harekete geçirmek için yoğun bir çaba göstermektedir." ifadelerini kullandı.