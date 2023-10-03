İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısı sonrası yaralanan polisleri ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da polis Alim Reis'le telefonla görüştü. Bakan Yerlikaya o anları paylaştı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısı sonrası yaralanan polis Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

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Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da polis Alim Reis'le telefonla görüştüğünü belirterek, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Polislere geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polislerimizin ahı yerde kalmadı. Hainler bedellerini ağır ödedi, ödemeye de devam edecekler" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1709212506730700818