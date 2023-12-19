AK Parti, yerel seçimlerde İstanbul'dan kimi aday gösterecek? Önümüzdeki günlerde bu sorunun cevabı belli olacak. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstabul'da temayül yoklaması yapılmış, partililer Erdoğan'a kapalı zarflar içinde düşüncelerini sunmuştu.

'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ...'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenler'de Erhan Boysan İlkokulu, Süleyman Çetinsaya Ortaokulu ve Esenler Kantur Spor Salonu açılışına katıldı.

İBB ADAYLIĞI İÇİN İSMİ GEÇENLER...

AK Parti İstanbul için merak edilen adayını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Şu ana kadar kulislerde öne çıkan isimler arasında eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yer alıyor.