Sağlık Bakanlığı Saha Koordinasyon Birimi ekiplerinin Tekirdağ il genelinde yaptıkları incelemelerle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nde değerlendirme toplantısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Saha Koordinasyon Birimi, Tekirdağ il genelinde 3-8 Temmuz 2023 tarihleri arasında yaptıkları incelemeler çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü’nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan başkanlığında yapılan toplantıya, Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörleri, müdürlük yöneticileri, ilçe sağlık müdürleri, Toplum Sağlığı Merkezleri başkanları ve hastane başhekimleri katıldı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız saha koordinasyon ekibinin ilimizde 3-8 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapmış oldukları incelemeler çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörleri, müdürlüğümüz yöneticileri, ilçe sağlık müdürleri, Toplum Sağlığı Merkezleri başkanları ve hastane başhekimleriyle değerlendirme toplantısı yaptık" dedi.