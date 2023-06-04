Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönem kabinesi sonrasında bakanlıklarda devir teslim töreni düzenlenmeye başladı. Koltukları devralanlar arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda devir teslimler yapıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından merakla beklenen kabine üyelerinin açıklanmasının ardından, bakanlıklarda devir teslim törenleri başladı.

VARANK GÖREVİ DEVRETTİ

Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi törenle Mustafa Varank'tan devraldı.

Görevler ve sorumlulukların dünyada geçici olduğunu belirten yeni dönemde Bursa Milletvekili olan Mustafa Varank, 5 yıllık görevin sonuna geldiğini ve bunun bir takım çalışması olduğnu belirterek, tüm çalışma arkadaşlarına teşekür etti.

https://twitter.com/TCSanayi/status/1665270781016932352

Varank'tan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı devralan yeni Bakan Mehmet Fatih Kacır, çıtanın çok yüksek olduğu bilincinde olduklarını belirtti. Bu dönem çok büyük gururları hep birlikte müşahade ettiklerini belirten Kacır, "Türkiye'nin Otomobili sizlerin döneminde gerçekleşti, uzaya İMECE'yi bu dönemde gönderdik. Çıta çok yüksek, bunun bilincindeyiz" diye konuştu.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖZHASEKİ'YE EMANET

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'dan devir teslim töreni gerçekleştirildi. Mehmet Özhaseki, görevi Murat Kurum'dan devraldı.

Murat Kurum, En büyük teşekkürüm milletimize. Sıkıntılı süreçte kendi acılarını unuttular, bizlere destek oldular. 81 ilimizin inşası için el ele çalıştık. Şimdi Türkiye Yüzyılımızın ilk kabinesinde görevi devraldığım Sayın Bakanımıza bırakıyoruz" dedi.

Bakan Özhaseki, "Törenin hayırlı olmasını, güzel sonuçlar doğurmasını niyaz ediyorum. 5 yıl önce değerli kardeşime bu görevi devretmiştim. Geçen süreç içinde de değerli Bakanımı hep çalışırken gördüm, bayrağı zirveye taşırken gördüm, bundan dolayı da mutluluk duyuyorum" dedi.

https://twitter.com/TC_icisleri/status/1665285545491308544

İÇİŞLERİ'NDE DEVİR TESLİM

İstanbul Valiliği görevindeyken yeni Kabine'de İçişleri Bakanı olarak görev yapacak olan Ali Yerlikaya da, görevi Süleyman Soylu'dan devraldı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1665285744900931584

Törende konuşan Yerlikaya, bu görevi Bakan Soylu'dan devralmasının kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Kutsal vatan toprağımızın her bir karışı sahil kıyı şeritlerimizin tamamı bize emanettir. Temel referanslarımız hukuktur. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Terör, düzensiz göç ve suçlarla mücadelemiz devam edecektir" dedi.