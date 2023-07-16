İstanbul'da Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ilçenin turizm ve kültürel değerlerini daha da ileriye taşıma hedefiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen heyeti misafirlere yapılan ve hedeflenen projeler hakkında bilgi verdi.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA)- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Gökhan Yazgı, Nadir Alpaslan’ın yanı sıra Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Sayın Taner Beyoğlu ile İl Kültür Turizm Müdürümüz Sayın Coşkun Yılmaz liderliğindeki heyet, ilçede gerçekleştirilen ve hedeflenen önemli projeleri yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında Ayazma Kıyı Düzenleme ve Kum Üzeri Tesis Projesi, Şile Tahlisiye Kayıkhanesi, Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi, Şile Gençlik Merkezi ve Kütüphane Projesi, Şile Bezi Üretim Tesisi Projesi ziyaret edilirken çalışmalar hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

Heyet ayrıca, Tarihi Şile Deniz Feneri ve Balibey Mahallesinin geleneksel dokusunu korunmuş sokaklarında dolaşarak gelecek dönük farklı projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi .

Kültür ve Turizm Bakanlığı heyetini Şile’de görmek ve kendilerine Şile halkı adına ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Şile'mizin turizm ve kültürel vizyonunu daha da ileriye taşıyacak olan bu projeler, ilçemizin zengin değerlerini ön plana çıkaracak ve yerli, yabancı turistlerin ilgisini çekecektir. Kültürel mirasımızı koruyarak modern hayatla buluşturan bu çalışmalar, gelecek nesillere daha güzel bir Şile bırakma hedefimizde önemli bir adım olacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve heyetimize ilgi ve destekleri için teşekkür ederim" diye konuştu.