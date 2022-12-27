Kemalpaşa Mahallesinde bulunan yaşlı bakım merkezinde çıkan yangın korkuttu. Merkezin bahçesine çıkarılan vatandaşların, olaydan habersiz parkta oynamaları dikkat çekti.
Olay saat 15.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Batuhan sokakta bulunan özel vatandaşların konakladığı özel bakım merkezinde, temizlik malzemelerinin karıştırılmasıyla oluşan tepkime sonucu dumanlar çıkmaya başladı. Dumandan etkilenen görevliler merkezdeki vatandaşları bahçeye çıkararak itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merkezi havalandırarak olası zehirlenme faciasının önüne geçtiler.