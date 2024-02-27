Fransa’nın Aix-en Provence kentinde yapılan Dünya Kulüplerarası Paletli Yüzme Yarışları’nda Bakırköy Ata Spor Kulübü, 35 sporcu ile katıldı.

Dünya Kulüplerarası Paletli Yüzme Yarışları, Fransa’nın Aix-en Provence kentinde gerçekleşti. Dünyadan 90 kulübün katıldığı yarışlarda Bakırköy Ata Spor Kulübü, büyük ve genç erkekler kategorisinde birinci ve genel klasmanda dünya ikincisi oldu. Kulüp antrenörleri Özkan İlhan ile Canberk Babaoğlu, bu başarının artarak devam edeceğini dile getirdiler.

Kulübün su sporlarından sorumlu başkan yardımcısı Tuğba Sezen de, "Kulübümüz ismini ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten almıştır. Bizim başarılı olmaktan başka bir şansımız yoktur. Sporcularımız ve teknik ekibimiz hep bu bilinçle çalışır, bu bilinçle yarışırlar. Bu yüzden dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz. Antrenörlerimizi ve tüm sporcularımızı gönülden kutluyor ve bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte tüm müsabaka boyunca kafilemizi yalnız bırakmayan ve tam destek veren Marsilya Başkonsolosumuz Sait Evren Güner’e çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.