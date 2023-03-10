Bursa merkezli telefon dolandırıcılarına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Zonguldak ve Siirt'te eş zamanlı düzenlenen 'Bakiye-1' operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan kişiyi arayanlar, ödemeyi tamamladığı banka kredisi için ödediği sigorta parasını iade edecekleri yalanını söyledi. Kendisine gönderilen mesajdaki kodu tuşlayan kişinin telefonu, şüpheliler tarafından ele geçirildi. Bu yöntemle telefondaki banka hesaplarına giren şüpheliler, paraları kendi hesaplarına geçirdi. Şikayet üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Savcılık koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 23 kişinin aynı yöntemle dolandırıldığını saptadı. Ekipler, 5 aylık teknik ve fiziki takiple 18 şüpheliyi belirledi. Bursa, İstanbul, İzmir, Zonguldak ve Siirt eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Bakiye-1' adı verilen operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda toplam 10 bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca, 30 cep telefonu, 260 hat, 66 kredi ve banka kartı, 500 uyuşturucu hap ve 40 bin TL ele geçirildi. Suçtan elde edilen parayla alınan 5 araç ile şüphelilerin banka hesaplarına da el konuldu. Gözaltına alınan 18 şüpheli, Bursa'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.