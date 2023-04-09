İnegöl Bakkallar Odasının "Bakkal Amca" sloganıyla depremzede bölgelerindeki çocuklar için başlatılan kampanya çığ gibi büyüyor.

İçerisinde çocuklar için hazırlanan çikolata ve içeceklerin bulunduğu kutuların olduğu kampanyaya işadamları ve İnegöllülerden destek yağıyor.

Bakkallar Odası Başkanı Hakan İnkaya, destek veren herkese teşekkür ederken, " Bu gece bakkal amca inegöl kampanyamıza destek veren BESOB Başkanı Sayın Fahrettin BİLGİT 'e BESOB Başkan vekilleri Sayın Fahrettin TÜCAROĞLU ve Sayın Bahattin KORKMAZ 'a Bursa Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Burhan DİLMENLER'E BESOB Genel Sekreteri Sayın Rafiz VATANSEVER'e teşekkür ederiz." dedi.