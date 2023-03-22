BAL Ligi 14. Grupta Gebze Tayfunspor'u deplasmanda yenerek, liderliği Gebzespor'dan alan Kafkasspor'u yüzlerce taraftar İnegöl'de coşkuyla karşıladı.

Park caddesini meşalelere boyuyan taraftarlar, uzun süre takım otobüsü içesinde bulunan, Başkan, Yöneticiler, antrenör ve futbolculara tezahüratta bulundular.

Kulüp Başkanı Celal Ter, "Biz liderlik koltuğuna oturacağımızı biliyorduk, bunu da başardık. Teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimizi kutluyorum. Böyle bir atmosferi sağlayan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.