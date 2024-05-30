Demokrat Parti İnegöl İlçe Başkanı ve İnegöl Belediye Meclis Üyesi Murat Balakuş yaptığı açıklamada İnegölspor Başkanı Osman Sevim'in yalnız bırakıldığını ifade ederek Belediye Başkanına ve belediye meclisine açık çağrı yaptı.

Balakuş yaptığı yazılı açıklamada, “İnegöl’ümüzün marka değeri İnegölspor’umuzun her türlü siyasetin üstündedir. Milyonlarca lira harcayan ve işini gücünü bırakıp sahip çıkan arkadaşlarımızı ve İnegölspor Başkanımız Osman Sevim'i yalnız bırakamayız. Özdilek önünden başlayan organize sanayi girişine kadar devam eden yeşil alan ile ilgili sürekli asayiş sorunları olduğu haberleri geliyor. Bu bölge İnegölspor’umuza verilsin. İnegölspor Köftecisi, halı sahalar, voleybol hasaları, çay bahçesi, kafeteryalar, kulüp lokali gibi işletmelerle İnegölspor’umuza kalıcı gelir sağlanmış olur. Bu alanla ilgili böyle bir tasarruf olursa hem bu bölge daha hareketli ve nezih hale gelir, hem de İnegölspor’umuzun marka değeri daha üst seviyelere çıkar. Ayrıca İnegöl’ümüzün sosyal hayatına büyük katkı sağlamış olur. Bu önerimizin muhalefet iktidar ayrımı yapılmadan değerlendirilmesini arz eder, kamuoyuna saygılarımızı sunarız” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ