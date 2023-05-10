Denizli Büyükşehir Belediyesi spor kurslarının bale ve zumba kids branşlarında eğitim alan 102 çocuk muhteşem bir yılsonu gösterisi sundu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin “Denizli’de spor yapmayan kalmayacak” sloganı ile hayata geçirdiği ücretsiz spor kurslarının bale ve zumba kids branşlarında eğitim alan 102 çocuk muhteşem bir geceye imza attı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı. Bale ve zumba kids branşları yılsonu gösterisinde hünerlerini sergileyen çocuklar izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Uzun süre alkışlanan 102 kişilik dev kadro, ışık ve müziğin muhteşem uyumu ile izleyenleri adeta büyüledi. Gecenin sonunda izleyicilere seslenen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

“Çocuklarımızın boylarını aşan yeteneği var”

Başkan Osman Zolan, “Çocuklarımız, boylarını aşan bir yetenek ve gayretle bugün çok güzel bir gösteri sundu. Çok değerli hocalarımız da emek veriyor, gayret gösteriyor. Çocuklarımızı ve hocalarımızı yürekten tebrik ediyorum. Sizler bize güvendiniz, çocuklarınızı, gözbebeklerinizi bize teslim ettiniz. Durmayacağız, çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı daha donanımlı hale getirmek ve geleceğe emin adımlarla hazırlamak adına her türlü imkanımızı sunacağız. Emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Programın sonunda Başkan Zolan, yılsonu gösterisinde sahne alan 102 çocuğa katılım belgelerini takdim etti ve günün anısına çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.