Kırklareli’nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde 1 Eylül Cuma günü başlayacak olan balık av sezonu düzenlenen balık şenliğiyle kutlandı.

Kıyıköy beldesinde balıkçılar 1 Eylül Cuma günü itibariyle “vira bismillah” demeye hazırlanıyor. Başlayacak olan balık av sezonu nedeniyle balıkçılara ve vatandaşlara moral olması için Kıyıköy Belediyesi tarafından Balık Yeme Şenliği düzenlendi.

6 bin kişilik balık ekmek hazırlandı

Kıyıköy Limanında düzenlenen Balık Yeme Şenliği, Kırklareli Valisi Yardımcısı Yusuf Güler, İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş ve Kıyıköy Belediye Başkanı Tercan Yatkın’ın denize çelenk bırakması ile başladı. Ardından saygı duruşu gerçekleşti ve İstiklal Marşı okundu. Saat 17.00’da yaklaşık 6 bin kişi için hazırlanan balık ekmekler şenliğe katılan vatandaşlara dağıtıldı.

“Nerede olursanız olun çıkın gelin”

Kıyıköy Limanı’nda düzenlenen Balık Ekmek Şenliği’ne katılım gösteren Kıyıköy Belde sakini Ahmet Kurt, “Kıyıköy’de bugün balık sezonunun açılmasıyla birlikte yasak bitiyor. 6 bin kişiye balık ekmek hazırlanmış vaziyette. Saat 17.00’da balık ekmek servisi başlayacak ve çelenkte atılacak. Nerede olursanız olun çıkın gelin. Balık biterse katılan vatandaşlarımıza ekmek veririz yine de bir şeyler veririz. Yeter ki gelin. Burada vatandaşlarımıza sunduğumuz balıklar kesinlikle yerli balık değil sezon boyunca ithal balık tükettik ama yarından sonra yerli balıklara yöneleceğiz. 1 Eylül itibariyle palamut, çinekop, istavrit, hamsi, lüfer ve kofana gibi balıkları Kıyıköy’de bulabilirsiniz” diye konuştu.

“Bu işimiz bu”

Düzenlenen şenlikte balık ekmekleri hazırlama işiyle uğraşan Genç Esnaf Emrah Taşan, “Çıkın gelin. Vira bismillah diyerek sezonu açıyoruz. Bizim işimiz bu. Elimizden geleni ardına koymuyoruz ve Kıyıköyümüzü geliştirmek için her şeyi yapacağız. Ben Kıyıköy Kültür Turizm Derneği Başkan Adayıyım 29 Ekim çok güzel olacak, çok güzel vaatlerimiz var. Bundan sonraki süreçte bizler de kayıklardan alıp pişireceğiz” dedi.