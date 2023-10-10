Dün gündüz vakitlerinde balık tutmak için Riva sahiline giden 2 kişi dev dalgalara kapılarak denizde kayboldular.

Olay, dün gündüz saatlerinde İstanbul Beykoz ilçesi, Riva sahilde yaşandı. İddiaya göre dün Çengelköy’de yaşayan Fatih Yastıkkaya ve Emrah Dinçer balık tutmak için Riva Gelara sahiline gitti. Balık tutmak isteyen Yastıkkaya ve Dinçer, Riva sahiline varınca orada oltalarını hazırlayıp denize yakın bir noktadan oltalarını denize attılar. Kısa bir süre sonra hava sıcaklığı bir anda düşerek yerini rüzgara bıraktı. Rüzgarla birlikte denizde dev dalgalar oluştu. Balık tutmak isteyen iki arkadaştan Fatih Yastıkkaya dalgaların bir anda yükselmesiyle dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşen Yastıkkaya’nın boğulduğunu gören Dinçer, arkadaşının arkasından atlayarak onu kurtarmak istedi. Ne yazık ki denizin hırçın dalgalarına karşı mücadele etseler de bir süre sonra balık tutmak isteyen iki arkadaş gözden kayboldu. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Fatih Yastıkkaya ve Emrah Dinçer’in yakınları balık tutmak için gittikleri sahile geldiler. Bu iki arkadaşın orada olmadığını ve dev dalgaların olduğunu görünce sahil güvenlik ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdiler. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, sahil güvenlik ekipleri ve havadan helikopter ekibi gönderildi. Akşam üzeri ekiplerce başlayan arama kurtarma çalışmaları halen aralıksız sürdürülüyor.

Arama kurtarma çalışmalarını çevreden takip eden bir vatandaş, "Biz buranın yerlisiyiz. Arkadaşlarla sahile geldik baktık burada bir kalabalık var, insanlar burada toplanmışlar. Adamın biri suya düşmüş yüzme de bilmiyormuş. Diğeri de galiba onu kurtarmak isterken denizde kaybolmuşlar" dedi.