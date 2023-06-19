Mersin’de yaşayan tüm kesimlerle sık sık bir araya gelerek onlarla sohbet eden Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Akdeniz Olta Balıkçılığı Derneği (AKOB-DER) ile işbirliği içinde düzenlediği 2.Ba’Balık Balık Tutma Yarışması’nın açılışına katılarak ilk oltayı denize attı.MERSİN (İGFA) - Mersin’in yanı sıra Adana, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep’ten de katılımın olduğu ve Babalar Günü dolayısıyla babalar ile çocuklarının birlikte yarıştığı etkinlikte yaptığı konuşmasına“Burayı güzelleştiren birileri var aramızda, çocuklarımız” diyerek başlayan Başkan Seçer, tüm babaların Babalar Günü’nü kutladığını söyledi. Yarışmaya katılan çocuklara “Babalarınızı seviyormusunuz? Babalarınızla mutlu musunuz?” diye soran Seçer’i çocuklar hep bir ağızdan ‘Çok seviyoruz’ yanıtı ile cevapladı.

Ba’BalıkBalık Tutma Yarışması’nın çok güzel bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, “Şimdi güzel bir etkinliği beraber başlatıyoruz. Denize oltaları atıyoruz. Rastgele. Bakalım en büyük balığı kim yakalayacak? Bende çok iddialıyım, bakalım ne olacak soncunda. İnşallah en kötü günümüz hep böyle olsun. Mutlu bir toplum olalım” dedi.

“Mersinde yaşayan çocukların hepsi gönlümde, hepsi düşüncemde”

Mersin’de yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Seçer, “Bir Mersinli olarak Mersin’de yaşamak, Mersinin Belediye Başkanı olmak benim için büyük bir gurur. Bende 2 oğlan babasıyım, ama onlar biyolojik çocuklarım, birde gönlümde olan çocuklar var. Mersinde yaşayan çocuklarınhepsi gönlümde, hepsi düşüncemde. Onlara daha güzel bir gelecek hazırlamak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz”ifadelerini kullandı.

“Bizim kentimiz muazzam bir kent”

Seçer, festivalde babaların çocuklarıyla güzel bir etkinlikte yer aldığını belirterek, “Güzel bir etkinlik. Geleneksel hale getirdik Belediye olarak. Babalar ve oğulları, babalar ve kızları burada gördüğünüz gibi bir yarışmaya katılıyorlar Babalar Günü dolayısıyla. Akdeniz’e attılar oltalarını. Balık tutma yarışmasını bakalım kim kazanacak göreceğiz. Bizim kentimiz muazzam bir kent. Denizi, Toroslar’ı, verimli ovaları, her şeyden önemlisi de muazzam bir insan kitlesi var. Burada Türkiye’nin her rengini görmek mümkün” diye konuştu.

“Daha temiz bir Mersin için çalışıyoruz”

Konuşmasında doğanın insan eli kirletilmesine tepki gösteren ve Büyükşehir Belediyesi olarak daha temiz bir Mersin için çalıştıklarını kaydeden Başkan Seçer, “Ben de az önce olta attım. Denize kıyısı olan güzel bir kentiz. Ben arzu ediyorum ki boydan boya insanlarımız denize girsin. Böyle denizlerimiz olsun. İnsanlar oltasını denize atsın ve pek çok balık çıksın. Denizin faunası, florası yok edilmemiş olsun. Bu istemekle, dilemekle olacak bir şey değil faaliyette bulunmak lazım, bunu da yapıyoruz.Hem denizimizin, hem çevremizin temiz olması hem de burada denizde canlı hayatının zenginleşmesi için daha önce resifler bıraktık denize. Bu konuda ODTÜ ile de çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları devam ettireceğiz” dedi.

Konuşmasının ardından ‘Rastgele’ diyerek ilk oltayı Akdeniz’in mavi sularına atarak etkinliği başlatan ve AKOB-DER Başkanı Serkan Talha Koç tarafından madalya hediye edilen Başkan Seçer “Madalyamı almanın gururunu yaşıyorum” diye konuştu.

“Amacımız bunun spor dalı olduğunu çocuklarımıza göstermek”

AKOB-DER Başkanı Serkan Talha Koç, amaçlarının hem olta balıkçılığının bir spor dalı olduğunu çocuklara aşılamak olduğunu hem de yaşamın stresini oltanın ucuyla denizin dibine bırakmak olduğunu belirterek “Geçen yıl çok güzel ambiyanslar oluştu. Çocuklarımız çok keyif aldı. Mersin’de çıkmayan balıkları gördü çocuklar. Bu spor dalı olduğu için artık biraz daha eğilim gösterdiler. Geçen yıl bu turnuvaya katılan çocuklarımız bu yıl derneğimize üye olmak için çabalıyor. Bu spor dalını ciddi anlamda yapıp yurtdışında temsil edebilmenin yolunu arıyorlar. Sahillerimiz çok müsait bununla ilgili. Her yıl Mersin’de başta olmak üzere birçok ilde uluslararası turnuvalar düzenleniyor. Birçok ülkeden Mersinimize balık hobisini icra etmek için yarışmalara katılmak için insanlar geliyor. Bu artık Avrupa’nın ve dünyanın kabul ettiği bir spor dalı. Türkiye de buna ayak uyduruyor bu çok güzel bir şey. Gerçekten çocuklarımızın sabrını geliştirebilmeye büyük ölçüde olanak sağlayacak bir spor dalı” dedi.

“Böyle etkinliklerin olmasından çok memnuniyet duyuyoruz”

Oğlu Muhammed Enes ile birlikte festivale katılan Melih Yaman, “Geçen sene çok güzel geçmiş olan turnuvamızın tekrarını istedik. Sağ olsun belediyemiz de destek çıktı. Biz STK’lar olarak böyle etkinliklerin olmasından çok memnuniyet duyuyoruz. Hem Mersin tanıtımı adına hem de derneğimiz adına çok güzel bir etkinlik oluyor. Çocuklarımız için de Babalar Günü’ne özel bir turnuvamız var” dedi. Oğlu ile festivale katılmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Yaman, “Kendisi de zaten balığa, denize ve maviye tutkusu olan birisi. Normal günlerde de beraber gidiyoruz, beraber avlanıyoruz, beraber hareket ediyoruz. Arkadaş gibiyiz. Birçok üyemiz var, aile gibiyiz. Çok güzel, çok farklı bir duygu” diye konuştu. Muhammed Enes Yaman ise balık tutmanın bir hobi değil yaşam tarzı olduğunu söyleyerek, “Geçen sene çok eğlenmiştik. İnşallah bu sene de çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Babalar Günü için de bu yarışmanın uyumlu olduğunu düşünüyorum. Bu yıl amacım kazanmak” dedi.

Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığını belirten Mustafa Çağlar ise oğlu Asil Çağlar ile birlikte yarışmaya katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek “Bizim için farklı bir etkinlik olacak. Heyecanlıyız. Daha önce böyle bir etkinliğe hiç katılmadık, bu sene ilk defa katılıyoruz. İnşallah devamını getiririz diye düşünüyorum. Bugünün ayrı bir önemi var bizim için yarın babalar günü çünkü. beraber eğleneceğimiz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

İşlerinin yoğunluğundan dolayı geçtiğimiz yıl yarışmaya katılamadığını belirten Mehmet Şimşek ise oğlu Oktay Kağan Şimşek ile iddialı olduklarını söyleyerek “Şu an oğlumla yarışacağım. Gerçekten heyecanlıyız. İnşallah 1. olmayı ümit ediyoruz. Güzel bir kulvar burası. Yarışmacı arkadaşlar iddialı arkadaşlar, hepsi de bu işi iyi bilen profesyonel arkadaşlar. Biz zaten SurfCasting Olta Balıkçılığı’na gönül veren ekipleriz. Sürekli böyle aktivitelerin yapılmasını istiyoruz. Vahap Bey’de bu konuda bize gerçekten destek oldu” derken, oğlu Oktay Kağan Şimşek ise “İlk kez katılıyorum ben balık turnuvasına. Heyecanlıyım. Umarım 1.oluruz. Güzel bir etkinlik, mutlu oldum” diye konuştu.

Kızlarıyla birlikte katıldı

Kızları Elif ve Eliz Kırış ile festivale katılan baba Ahmet Sedat Kırış, “AKOB-DER’in kurucu üyelerindenim. Kızlarımızla geldik. Büyükşehir Belediyemizin de desteği ile güzel bir organizasyon yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz burada hem balık camiasını bir araya getirmek hem de çocuklarımızı birbirleriyle tanıştırıp gönül verdiğimiz balık sevdasına onları da alıştırmak. Bu bir yarışma değil bizim için bu bir eğlence” dedi. Elif Kırış, “Çok güzel bir duygu. Hayatımda ilk defa balık tutacağım. O yüzden çok mutluyum” derken, Eliz Kırış ise “Babalar Günü için çok heyecanlıyım” diye konuştu.

Oğlu Dağhan Caner ile festivale katılan Baba Cengiz Kemal Caner, “Ben çocukluğumdan beri zaten balık yakalayan biriyim. İyi balıkçıyım ama bu teknikle ilk defa avlayacağım. Biz oğlum Dağhan ile zaman zaman gidiyoruz balığa. Bu da çok güzel bir duygu. İnşallah başarılı oluruz” dedi.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Babalar Günü’ne özel olarak saat 16.00’da başlayan ve gece yarısına kadar devam eden yarışmanın şampiyonu baba Ali Fidan ve kızı Merve Naz Fidan olurken, yarışmanın ikincisi baba Akın Özbaran ve kızı Elif Naz Özbaran oldu. Yarışmanın üçüncüsü de baba Gürhan Yazıcıoğlu ve oğlu Orhan Yazıcıoğlu olurken, en büyük balığını yakalayan baba ve çocuğu da Cengiz Kemal Caner ve oğlu Dağhan Caner oldu. Yarışmacıların şampiyonluk kupaları ile madalyaları da Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz ile Akdeniz Olta Balıkçılığı Derneği (AKOB-DER) Başkanı Serkan Talha Koç tarafından verildi.