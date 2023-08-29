1 Eylül’de başlayacak olan balık av sezonu için tüm hazırlıklar tamam. Kocaelili balıkçılar, palamut dışında diğer balık çeşitlerinin bol olacağını vurguluyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaelili balıkçılar, 1 Eylül Cuma günü başlayacak balık av sezonu için tüm hazırlıklarını tamamladı. Balık bolluğu bekleyen balıkçılar yeni sezona Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen destekle hazırlandı.

Kent genelindeki balıkçılara boya ve macun gibi destekler veren Büyükşehir aynı zamanda İzmit Körfezi’ne balık salarak balık popülasyonunun artması için çalışma yapıyor.

BALIKÇILAR MEMNUN

15 Nisan’da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarı ile sona eriyor. Tekneler onarılırken, ağ kesme ve örme işlemleri tamamlandı. Denize açılmak için gün sayan balıkçılar, Büyükşehir’in balıkçılığın gelişmesi için yaptığı çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“VERİLEN DESTEK KÜÇÜK BALIKÇILAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Kandıra Bağırganlı Balıkçı Barınağı Balıkçılar Liman Kooperatif Başkanı Mustafa Altıntaş, palamut balığının görülmemesinin yeni sezon için beklentileri düşük tuttuğunu söyledi. Altıntaş, “Allah’tan ümit kesilmez. Bol bol balık yiyeceğimizi düşünüyorum. Diğer türler palamuda göre biraz daha şen” dedi. Altıntaş, “Büyük teknelerle küçük tekneleri kıyaslamak zor. Büyükşehir’in verdiği destek küçük balıkçı için çok önemli. Giderleri baya kıstı. Tahir Başkanımız sağ olsun bu duruma el atıp balıkçımızın yüzünü biraz da olsa güldürdü” ifadelerini kullandı.

BALIK SAYISINDA ARTIŞ OLDU

Doğma büyüme balıkçı olduklarını söyleyen Turgay Gürbüz, yeni sezonun iyi olmasını temenni ettiklerini söyledi. Palamut açısından sıkıntılı bir sezon beklediklerini ifade eden Gürbüz, “Diğer balıklar açısından iyi bir sezon bekliyoruz” dedi. Büyükşehir’in desteğini değerlendiren Gürbüz, “Küçük balıkçı için çok büyük bir hediye düşünülmüş. Tahir başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. İzmit Körfezi’ne bırakılan 41 bin balığın balık sayısını etkilediğini söyleyen Gürbüz, balık sayısında artışın görüldüğünü vurguladı.

“BALIKLANDIRMA PROJESİ FAYDALI OLDU”

15 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen Emre Turan, “Balıkçılar sezondan her zaman olduğu gibi ümitli. Hamsi, çinekop gibi türlerin bol olması bekleniyor” diye konuştu. “Kalkan balığını burada gördük” diyen Turan, bu kapsamda Büyükşehir’in balıklandırma projesinin faydalı olduğunu söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, balık türlerinin zenginleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin devamı ve halkın denizden daha fazla istifade etmesi için İzmit Körfezini Balıklandırma Projesini de sürdürüyor. İzmit Körfezinden alınan kalkan, levrek ve çupra türlerinden anaç balıklar Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünde çoğaltılıyor. Anaç balıklardan elde edilen yavrular 2017 yılında İzmit Körfezine salınmaya başladı. Büyükşehir toplamda 41 bin yavru balığı İzmit Körfezine bıraktı.