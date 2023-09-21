Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu "KB-4510" tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayvalık’ta karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.