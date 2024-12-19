Arıtaş Kriyojenik'teki toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde, patron örgütü MESS'in yüzde 40 zam teklifinin ardından tıkanan süreç nedeniyle fabrikada grev başladı.

Birleşik Metal-İş Bursa Şubesi'ne bağlı işyerindeki sendikalı üyeler üretimi durdurup grevi başlattı.

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar'ın basın açıklamasına Bursa Şube Başkanı Gökhan Aydın da katıldı.

Daha önceden yaptıkları eylemle grev kararını fabrikaya asan Arıtaş işçileri, bugün itibariyle greve çıktı. Fabrika önünde açıklama yapan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, hem MESS’e, hem işverenlere seslenerek, 5 aylık süreci anlattı. İşçilerin kabul etmeyeceği bir toplu sözleşmeye asla imza atmayacaklarının altını çizen Atar, "Bizi grevi yasaklama tehditleriyle sindirebileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Anayasal hakkımız olan grevimizi her koşulda sürdüreceğiz” dedi.