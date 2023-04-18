Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca akülü tekerlekli sandalye ve 120 bin Ramazan kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşların Ramazan Ayı’nı en güzel şekilde geçirmesi için yoğun mesai yaptı. Her ilçede yaklaşık 3 bin kişilik iftar programları düzenleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 11 ili etkileyen deprem nedeniyle programlarda müzikli ve eğlenceye yer vermedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ramazan programı dahilinde AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve Cumhur İttifakı ile birlikte ilçe ilçe dolaşarak gönüllere dokundu.

120 bin koli dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlarla ilçelerde önceden tespit edilmiş 120 bin ihtiyaç sahibine, Ramazan kolisi dağıtıldı. Başkan Yılmaz, gittiği her ilçede esnaf, kahve ve ev ziyaretleri gerçekleştirip vatandaşlarla yakından ilgilenirken; Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü de sosyal belediyecilik anlayışı ile tespit ettikleri ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların yatak, tekerlekli sandalye ve akülü tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşıladı.