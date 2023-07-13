Büyükşehir Belediyesi hem kent sakinleri, hem de kentte yaşamayan ama şehri merak eden vatandaşlar için Balıkesir’in farklı noktalarına şehir kameraları yerleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi, şehir kameraları uygulamasını 8 nokta ile başlattı.

Önümüzdeki günlerde sayısı artırılması planlanan şehir kameraları şu anda Zağnos Paşa Cami bir ve ikinci etap, Toplu Taşıma Merkezi, Çamlık Ahmet Edip Uğur Gençlik, Kültür ve Aktivite Merkezi, Atatürk Parkı, Avlu Yaşam Merkezi, Şehitler Parkı ve Altınkum Plajı olmak üzere 8 noktada devreye girdi. Kameralara ulaşmak isteyen vatandaşlar, https://sehirkamera.balikesir.bel.tr/ adresine giriş yaparak kenti izleyebiliyor.

Bölgeler İçin Anlık Bilgi

Şehir kameralarının, bulunduğu noktalar için anlık bilgi vermenin yanı sıra kent tanıtımına da katkı sunması bekleniyor. Balıkesir’in Türkiye ve dünyaya açılan pencerelerinden biri olacak şehir kameraları önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediyesi’nin mobil uygulamasına da entegre edilecek. Böylelikle şehir kameralarına erişim kolaylaştırılacak, vatandaşlar cep telefonlarından da kolaylıkla şehir kameralarına ulaşabilecek.