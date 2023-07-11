662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dualı çayıra çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor güreşçileri madalyalarla şehre döndü.

7-8-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında Edirne’de düzenlenen 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü pehlivanları çok sayıda derece aldı. Kıran kırana geçen güreşlerde; minik 2 boyda Hasan Hüseyin Şahin 3., ayak boyunda Necip Bülbül 1., deste orta boyda Yusufcan Akdaş 3., küçük orta küçük boyda İhsan Derin 1., başpehlivan boyunda Mehmet Yeşil Yeşil 3. oldu. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da güreşlere katılarak müsabakaları izledi. Güreş sporunu desteklemeye devam edeceklerini belirten Başkan Yılmaz, tüm sporcuları tebrik edip, bundan sonraki müsabakalarında da başarılar diledi.