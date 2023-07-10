Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatı ile Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ’de çalışan kadrolu işçilerin maaşları yüzde 65 oranında arttırılarak en düşük 15 bin 167 liradan 25 bin liraya yükseltildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Hizmet-İş Sendikası ile 15 Haziran 2023 - 14 Haziran 2025 tarihleri arasını kapsayan kadrolu işçi personel toplu iş sözleşmesini imzaladı. Toplu İş Sözleşme töreninde Büyükşehir Belediyesi adına imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sağay, “Başkanımız Yücel Yılmaz’ın talimatı ile işçilerin günlük yevmiyeleri, sosyal hakları düzenlenerek mağdur edilmeleri önlendi ve enflasyona ezdirilmedi. Biz her zaman personellerimizin yanındayız. Biz büyük bir aileyiz” dedi.