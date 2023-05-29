Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir’de yaşayan çocukların sportif yeteneklerini bilimsel yöntemlerle keşfetmeye ve çocukları, analitik veriler ile kendilerine uygun olan spor branşlarına yönlendirmeye devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak projesi olan Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile 9 bin 521 öğrencinin Genel Tarama ve Test Ölçümleri merkezde ve tüm ilçelerde tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 3. Sınıflarda öğrenim gören 13 bin 112 öğrenciden 9 bin 521 çocuğun katıldığı taramalar sonrası sporcular seneye eğitimlere başlayacak. Geçtiğimiz yıl taramaları yapılan 4., 5., 6., sınıf öğrencilerinin eğitimleri ise devam ediyor. Yetenek Tarama Projesi dahilinde, 4. Sınıflardan bin 150, 5. Sınıflardan 641, 6. Sınıflardan ise 244, toplamda 2 bin 35 sporcunun temel eğitimleri sürüyor.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile tüm öğrencilerin yetenekleri yönlendirilmesi düşünülüyor. Bu sayede hem geleceğin şampiyon sporcuları tespit ediliyor, hem de çocukların spor kültürünü geliştirerek sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması hedefleniyor. Çocukların sporla tanıştırılması ve spora başlama yaşında olan yetenekli çocukların tespit edilmesi amacıyla Balıkesir’de uygulaması devam eden Sportif Yetenek Taraması programında okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel alt yapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimleri sağlandı. Çocukların Genel tarama testlerinde boy vücut ağırlığı, kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, esneklik, pençe kuvveti, dikey sıçrama, çeviklik, geriye sağlık topu atma ve sürat testlerinden oluşuyor. Uzun Süreli Sporcu Gelişim Yaklaşım Modeli ile düzenlenen program; ilk yıl Temel Hareketler ve Sportif Becerileri içeren tarama testleri, daha sonra 4 yıl Branş Eğitimi ve 5 yıl da İleri Düzey Spor Eğitimi olmak üzere 10 yıllık bir süreci kapsıyor. Program sayesinde ülke genelinde milli takım alt yapılarına ve olimpiyatlara sporcu yetiştirilmesi hedefleniyor.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Türkiye’nin spordaki giderek artan bir yükselişi olduğuna değinerek, "Türkiye; spordaki iddiası, başarısı ve hedefleriyle bir spor ülkesi. Ülkemizde olduğu gibi Balıkesir de mükemmel tesis altyapısıyla spor turizmi açısından önemli bir destinasyon. İlimiz merkez ve tüm ilçe sporcularının her alanda iddiası var. Bu iddiayı birbirinden yetenekli gençlerimizle hep daha yukarılara taşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi en iyi şekilde yarınlara hem sosyal hem fiziksel olarak hazırlıyoruz" şeklinde konuştu. İl Müdürü Özalp, program dahilinde öğrencilerin 1 yıl eğitime tabi tutulduğunu, ara ölçüm ve son testleri yapıldıktan sonra da fiziksel yeterlilik, gelişime ve yeteneklerine göre branşlara yönlendirildiklerini aktardı.