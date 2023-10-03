Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; oluşturduğu alternatif yollar, dönel kavşaklar ve refüjlerle bir yandan şehirdeki ulaşım ağını düzenli ve güvenli bir hale getiriyor bir yandan da gerçekleştirdiği peyzaj çalışmalarıyla şık ve bakımlı bir görüntüye kavuşturuyor.BALIKESİR (İGFA) - Her geçen gün artan araç sayısı nedeniyle; trafikte oluşan sıkışıklık ve keşmekeşe çözüm getirmek, şehrin dört bir yanında güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, alternatif yol oluşturma, kavşak ve refüj düzenleme işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, gece gündüz demeden 20 ilçenin her bir köşesinde ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalarını gerçekleştiriyor. Vatandaşların; trafikte geçirdiği süreyi azaltmak ve güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlamak için projeler üretmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını tamamladığı alternatif yollar, kavşaklar ve refüjlerde gerekli peyzaj düzenlemelerini de hayata geçiriyor. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de yollar, kavşaklar ve refüjleri şık ve bakımlı bir hale getirerek Balıkesir’e yakışacak görüntüye kavuşturuyor. Büyükşehir Belediyesi, planladığı çalışmalarla da önümüzdeki süreçte şehrin yollarını güvenli ve gösterişli bir hale getirme çalışmalarını devam ettirecek.

PEYZAJLARDA AZ SU TÜKETEN BİTKİLER KULLANILIYOR

İl genelinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatlarıyla kente yeşil alan kazandırmak ve estetik görünüm sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bora Dönmez “Çalışmalarımız kapsamında dikimi sağlanan az su tüketen bitkiler ve damla sulama sistemlerimizle beraber hem su tasarrufu sağlamış olacak hem de estetik görünümü sağlayan peyzaj çalışmalarımız tamamlanmış olacak.” diye konuştu.