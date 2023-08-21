Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılarına karşı jandarmanın yaptığı operasyonda 26 düzensiz göçmen ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 6 kişi de göz altına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalarda; Ayvalık ilçesinde 6 şüphelinin yabancı uyruklu şahısları yasadışı yollarla yurtdışına çıkartmak suretiyle haksız kazanç temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan araştırma ve fiziki takip sonucu kullanmış oldukları araç tespit edilerek operasyon yapıldı. Araçta yapılan incelemede 25 adet can yeleği, 4 cep telefonu, 1 adet şişme bot, 1 adet bot motoru, 1 el pompası ve 26 (16 Kongo, 7 Suriye, 2 Afrika, 1 Sudan uyruklu) düzensiz göçmen yakalandı. Olaya karışan 6 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.