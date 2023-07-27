Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı nitelikli yatırımlar sayesinde şehirde büyük bir hareketlilik başladı. Yatırımlar, hem ekonomik hem de sosyal hayata can suyu oldu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 7’den 70’e herkes için erişilebilir, ortak ve nitelikli yaşam alanlarını kente kazandırmaya devam ediyor. Yaşam standartlarını yükseltecek proje ve yatırımları bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi inşa ettiği meydanlar, gençlik, kültür ve sanat merkezleriyle kentin her köşesini sosyal bir yaşam alanına dönüştürürken; Balıkesir’in kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getiriyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN NOKTALARDAN BİRİSİ

Büyükşehir’in Balıkesir genelinde hayata geçirdiği kentsel yaşam alanları ve cazibe merkezleri arasında en önemli yerlerden birisi Zağnos Paşa Cami Meydanı. İki etap halinde çevresiyle bir bütünlük oluşturacak şekilde yeniden tasarlanan Meydan, tarihi dokusunu da ön plana çıkarılarak Balıkesirlilerin hizmetine sunuldu. Şehrin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Zağnos Paşa Cami ve çevresi, Büyükşehir meydan düzenleme çalışmasıyla en çok tercih edilen noktalardan birisi haline geldi.

AVLU, HER KESİMDEN BALIKESİRLİYE HİZMET VERİYOR Büyükşehir Belediyesi’nin tamamlayarak hizmete açtığı Avlu 2. Etap da özellikle sıcak yaz günlerinde Balıkesirlilerin en çok tercih ettiği yerlerden birisi haline geldi. Skate parkı, oyun ve spor alanları, etkinlik ve ticari alanlarıyla her kesimden insana hitap eden Avlu Yaşam Alanı şehrin sosyal ve kültürel yaşamına da canlılık katıyor. Yaklaşık 220 dönüm alan üzerinde hizmet veren Avlu Yaşam Merkezi, aynı zamanda aileler için güvenli bir ortam sunuyor.

GENÇLİK MERKEZLERİ; GENÇLERİN YENİ BULUŞMA NOKTASI Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeni neslin daha donanımlı olmasına yönelik yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Gençleri merkeze alan projeleriyle Balıkesir’i Genç Dostu Şehir haline getiren Büyükşehir; kütüphane, gençlik merkezleri ve etüt merkezilerinin sayısını artırıyor. Gençlere kitap okuyabilecekleri, ders çalışabilecekleri imkânları sağlayan merkezler ücretsiz internet ve ikramlarıyla da gençlerin yeni buluşma noktası haline geldi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı Dijital Gençlik Merkezi’ni geçtiğimiz yıl gençlerin hizmetine açmıştı.

ŞEHRİN KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA DEĞER KATACAK Altıeylül, Gümüşçeşme Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 10 bin metrekare alan içerisindeki ikisi tescilli üç bina Büyükşehir tarafından restore ediliyor. Yıllardır bakımsızlıktan yıpranan ve metruk hale gelen tarihi gar binaları; sanat galerisi, sosyal mekanları, atölye ve okuma alanları ve restoranıyla şehrin sanatın ve kültürün nabzını tutan çağdaş bir Sanat Merkezi haline gelecek. Farklı ihtiyaçlara yanıt veren üniteleriyle dünya ölçeğinde bir sanat merkezi olarak tasarlanan tarihi binalar, restorasyon çalışmaları tamamlandığında Balıkesir’in kültür sanat yaşamına değer katacak.