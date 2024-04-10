Balıkesir’in tarihi Zağnos Paşa Cami’nde kılınan bayram namazı sonrasında il protokolü bayramlaştı.
Balıkesir’de bayramlaşma töreni Zağnos Paşa Cami’nde yapıldı. Binlerce Balıkesirli bayram namazını kıldıktan sonra il protokolünün de katıldığı bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Milletvekilleri Serkan Sarı, Mustafa Canbey katıldı. Bayram namazı sonrası vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ahmet Akın, cami yakınlarında bulunan belediyeye ait Balbucks kafede protokol üyelerini ağırladı.
Kaynak: iha