Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus+ programı kapsamında yürütülen eTwinning, Avrupa Birliğine üye veya aday 46 ülkedeki öğretmen ve okulların çevrim içi ortamda iş birliği yaparak proje geliştirebildikleri bir platformdur. Bu platform sayesinde öğretmenler ve öğrenciler farklı konularda ortak projeler yürütebilmekte, sınıf içi iyi uygulama örneklerini paylaşabilmekte ve mesleki gelişimlerini destekleyen güvenli bir dijital ortamda iletişim kurabilmektedir.

eTwinning Okul Etiketi ise; Avrupa genelinde okullar arasında iş birliğini güçlendiren, yenilikçi öğretim yöntemlerini uygulayan, dijital becerileri geliştiren ve güvenli internet kullanımını en üst seviyede hayata geçiren okullara verilen önemli bir unvandır. Bu etiket, okulların uluslararası vizyonunu ve eğitimde kaliteye verdiği önemi gösteren prestijli bir belge olarak kabul edilmektedir.

Bu kapsamda, Balıkesir'de eTwinning Okul Etiketi almaya hak kazanan 10 okulun okul müdürleri ve projelerde görev alan öğretmenleri Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğünde ağırlandı. Programda, Brüksel'de bulunan Avrupa Okul Ağı tarafından gönderilen eTwinning Okul Belgeleri, İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Cengiz tarafından okul yöneticileri ve öğretmenlere takdim edildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal, eTwinning projelerinin öğrencilerin uluslararası bakış açısı kazanmasına ve öğretmenlerin mesleki gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek başarı elde eden okulları tebrik etti.