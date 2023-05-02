Balıkesir’de Asayiş ve Narkotik polislerinin son 1 hafta içinde il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında 193 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 64’ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde yapılan operasyonlarda 193 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makmlara sevk edilen 64 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 11 adet ruhsatsız tabanca ve 104 adet fişek, 13 adet ruhsatsız tüfek ve 13 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve 11 adet fişek, 3 bin 323 adet ecstasy hap, bin 403 gram sıvı uyuşturucu hammaddesi, 454 gram metamfetamin maddesi, 442 adet sentetik ecza hap, 98 gram ecstasy hammaddesi, 30 gram esrar maddesi, 6 gram bonzai maddesi, 710 TL nakit para ele geçirildi.