Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesi’ndeki bir marketin kasasından bin 500 lira çaldığı belirlenen Mehmet Ö. ve Tuzcumurat Mahallesi’nde motosiklet hırsızlığı şüphelisi Furkan K., Edremit ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araştırmaları sonuncunda yakalanarak gözaltına alındı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından her iki hırsızlık şüphelisi de adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler Mehmet Ö. (18) ile Furkan K. (20), çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkemece tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi.