Balıkesir’de asayiş ve narkotik polisleri il genelinde son 1 haftada ayrı ayrı yaptıkları Huzur operasyonlarında toplam 291 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen toplam 117 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda 291 şüpheli şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 117 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 16 adet ruhsatsız tabanca ve 69 adet fişek, 10 adet ruhsatsız tüfek ve 85 adet kartuş, 3 adet kurusıkı tabanca, 389 adet sentetik ecza hap, 130 gram metamfetamin maddesi, 89 gram esrar maddesi ve 5 gram bonzai maddesi ele geçirildi.