İçişleri Bakanlığı'nca Balıkesir’de düzenlenen “KUYU-12” operasyonunda elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay’ın yaptığı Tefeci Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 43 kişiden 27'si tutuklandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kuyu-12" operasyonunun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, elebaşılığını Cemil Ay ile Ali Ay'ın yaptığı tefeci organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyon kapsamında aralarında elebaşıların da olduğu 43 şüphelinin yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, 27'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer şüpheliler hakkındaki işlemlerin ise devam ettiğini kaydetti.

Şüphelilerin yüksek faiz karşılığında para verme, araç satış sözleşmeleri üzerinden faizli para alış verişi, yağma ve eziyet, borçlandırma yoluyla alıkoyma, silahla tehdit ve darp, belgede sahtecilik, gasp ve hırsızlık suçlarını işledikleri ve suçtan elde edilen gelirlerin otopark, oto galeri ve kuyumculuk sektörleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit eidldi.,

Suçtan elde edildiği tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira değerinde mal varlığına el konulurken, ruhsatsız tabancalarla av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda senet, çek ve altının da ele geçirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1815970816711966872