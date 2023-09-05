Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 99 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 49 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Kepsut, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 99 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 49 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda;18 adet ruhsatsız tabanca ve 118 adet fişek, 8 adet ruhsatsız tüfek, 12 adet kurusıkı tabanca ve 210 adet fişek ele geçirildi.